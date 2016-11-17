Рада прийняла необхідний для "Євробачення" закон
Рада дозволила проводити закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки і проведення міжнародного конкурсу естрадної пісні "Євробачення-2017", за переговорною процедурою.
За прийняття в цілому законопроекту №5319 проголосували 229 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.
Згідно із законопроектом, перелік цих товарів, робіт і послуг встановлюється на підставі рішення Кабмін.
Можливість проведення подібних закупівель по переговорної процедурі діє до 14 травня 2017 року.
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