Омелян удивлен назначением Галущака госсекретарем

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Пятница, 18 ноября 2016, 05:57

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян был удивлен результатами конкурса на должность государственного секретаря министерства, согласно которым победителем стал Андрей Галущак, который работал с объявленным в розыск экс-руководителем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Об этом Омелян рассказал в эфире Громадського.

"Честно скажу, я был удивлен. Это абсолютно неожиданный результат", - сказал он.

Министр сказал, что знаком с Галущаком и считает его "неплохим человеком".

"Но я не понимаю, чем руководствовалась комиссия, поскольку требования были совсем другие. И мы искали совсем другого человека не ​​персонально, а по показателям", - добавил министр.

Заметим, что по информации аналитиков мониторинговой миссии "ДоброЧесно", Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям.

Как сообщалось, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Андрея Галущака государственным секретарем Министерства инфраструктуры.

Как известно, экс-главу госинвестпроекта подозревают в хищении государственных средств в 2012-2013 годах – 7,5 млн гривен по заключенному договору об оказании рекламных услуг с ООО "Глория", как оказалось фиктивных.

Каськива задержали в Панаме в ночь на 8 сентября.

Впоследствии стало известно, что Каськив подал ходатайство о политическом убежище в Панаме.

Также сообщалось, что за офшорами, на которые выводились деньги из Агентства Национальных проектов, которое возглавлял Владислав Каськив стоят Сергей Левочкин и Иван Фурсин.

В пресс-службе Левочкина опровергают информацию программы "Слидство.Инфо" по оффшорам.

В ГПУ ранее сообщали, что предложат Каськиву сделку со следствием.

В начале октября Каськив внес залог в $ 600 тысяч и вышел на свободу.

Темы: Каськив
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