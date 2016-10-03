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Каськів вніс заставу і вийшов на волю – ГПУ

Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:57
Каськів вніс заставу і вийшов на волю – ГПУ
24tv.ua

Колишній керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами часів Януковича Владислав Каськів у Панамі вніс заставу та вийшов на волю.

Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю "Українським новинам", оприлюдненому у понеділок.

"Каськів вийшов кілька годин тому (30 вересня). Застава внесена", – сказав він.

У своєму коментарі у Facebook Єнін уточнив, що розмір застави - 600 тисяч доларів. Та зазначив, що Каськів залишається під наглядом панамської влади:

У той же час заступник Луценка не повідомив, чи буде заарештовано майно Каськіва в Панамі, пославшись на таємницю слідства.

"На даний момент це таємниця слідства. По-друге, після того як ми з'ясуємо весь перелік рухомого або нерухомого майна, яке знаходиться у власності Каськіва або пов'язаних з ним людей на території Панами, ми визначимося – вимагати арешту майна або внесення застережень стосовно можливості відчуження того чи іншого майна в Панамі", – сказав Єнін.

"Це непросте питання. Якщо ми намагаємося щось заарештувати, то ми повинні розуміти, що всі витрати, пов'язані з цим, будуть покладені на нашу державу. Потрібно зробити все мудро, щоб уникнути зайвого навантаження на український бюджет", – зазначив заступник генпрокурора.

Щодо того, як просувається питання надання політичного притулку Каськіву, Єнін повідомив наступне:

"На даному етапі у панамської сторони є півроку для розгляду клопотання про надання політичного притулку. Ми навмисне не намагаємося піднімати шум, щоб українську владу не звинувачували в спробах тиску на владу Панами".

Як відомо, Каськіва затримали у Панамі в ніч на 8 вересня.

Згодом стало відомо, що Каськів подав клопотання про політичний притулок у Панамі.

Екс-голову Держінвестпроекту  підозрюють у розкраданні державних коштів в 2012-2013 роках – 7,5 млн гривень за укладеним договором про надання рекламних послуг з ТОВ "Глорія", як виявилося фіктивних.

Також повідомлялося, що за офшорами, на які виводилися гроші з Агентства Національних проектів, яке очолював Владислав Каськів стоять Сергій Льовочкін та Іван Фурсін.

У прес-службі Льовочкіна спростовують інформацію програми "Слідство.Інфо" щодо офшорів

У ГПУ раніше повідомляли, що запропонують Каськіву угоду зі слідством.

"Українська правда" в Threads

Теми: КаськівГенпрокуратура
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