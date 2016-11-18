Швейцария ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от Крыма

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Пятница, 18 ноября 2016, 10:09

Швейцария расширила список лиц, которые не смогут обходить санкции США и Евросоюза, введенные из-за агрессии РФ в Украине.

Об этом говорится в сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономическим делам.

В список добавлены фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму и Севастополе.

"17 ноября 2016 года федеральный Департамент экономики, образования и исследований (DEFR) изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.

Изменения вступили в силу с момента опубликования документа.

Напомним, ЕС добавил к списку лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции в связи с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, депутатов Госдумы РФ, избранных в оккупированном Крыму.

После эти же лица попали в санкционный список США.

"Европейская правда"

Темы: санкции Росcия Крым Швейцария
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