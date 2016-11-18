Трампу предлагают стратегию по Украине: Крым - в РФ, Донбасс - status quo

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Пятница, 18 ноября 2016, 12:15

Американские юристы-международники опубликовали проект стратегии, который предложили избранному президентом США Дональду Трампу для урегулирования конфликта в Украине.

Стратегия опубликована в The National Interest. Ее авторы - юристы-международники с опытом работы в Украине: Джеффри Берт, Джеймс Гітч, Питер Петтібон и Томас Шиллінґлоу.

В целом она содержит три ключевых момента:

1. Запад и Россия должны "согласиться не соглашаться" относительно статуса Крыма на неопределенный период времени.

"Именно так с 1940-х и до распада СССР рассматривались три страны Балтии", - говорится в предложении

2. Стороны соглашаются на сохранение статуса кво Донбасса как части Украины, обеспечив соблюдение режима прекращения огня;

3. Создание допомогового пакета для экономического восстановления Украины при участии России, США и ЕС.

То есть, стратегия предлагает фактически оставить Крым в составе РФ.

Еще один ключевой момент, который завуалировано прописан в стратегии, это отказ Украины от сближения с Евросоюзом в обмен на финансовую "помощь" России для восстановления разрушенной инфраструктуры.

В стратегии это прописано в третьем пункте о пакете помощи Украине.

"Украина может назвать российские средства опосредованной "репарацией" или денежным эквивалентом за аннексию Крыма и за разрушения, причиненные восточным регионам Украины. А Россия, со своей стороны, сможет рассматривать эти средства как плату за появление у нее надежного торгового партнера и/ или как компенсацию Украине за ее отказ от особых торговых уступок, предлагаемых Европой. Окончательный статус отношений между Украиной и ЕС может быть определен в свете дальнейших событий.Они убеждены, что инициатива создания такого пакета должно исходить от администрации Трампа и может послужить "сигналом Путину, что его не игнорируют и что новоизбранный президент США желает работать с ним над восстановлением конструктивных отношений США-Россия", - написано в статье.

Речь пойдет о миллиардах долларов, за использованием которых необходимо будет тщательно следить, добавляют авторы.

Как говорится в статье, средства должны быть направлены на: восстановление инфраструктуры; компенсации десяткам тысяч беженцев и людям, которые до сих пор живут в зоне АТО, за нанесенный ущерб и ранения.

Ранее спикер Госдепартамента США Джон Кирби сообщил, что Украина будет доминировать в работе Госдепа США в ближайшие 2 месяца.

Голос Америки, ИноСМИ

Темы: Трамп Крым
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Комментарии — 7
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IP: 176.194.44.---Oleksandr Grabovskyy18.11.2016 13:23
Якщо ці пропозиції будуть прийняті, тоді про Незалежну Україну можна забути на 100 років вперед.
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IP: 141.0.13.---Sergik2318.11.2016 13:18
Какашка
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IP: 193.238.98.---ramusus18.11.2016 12:33
Росія хоче щоби американці платили за відновлення донбасу, а не росія. В такому випадку американцям краще озброїти Україну "до зубів", і в подальшому вирішити питання повернення силовим сценарієм, все одно зростання нинішнього донбасу з україною буде болісним років 10.
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IP: 212.55.65.---f-doc18.11.2016 12:33
"наші" назовуть це "блискучою перемогою" і пєсєц.
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IP: 212.55.65.---f-doc18.11.2016 12:32
fvl:
на жаль - прокатит, аж загуде. Нове бабло прийте - шмат "роботи"
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