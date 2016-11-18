Россияне подозревают, что СМИ что-то недоговаривают и отвлекают

00
0
Пятница, 18 ноября 2016, 18:31

7% россиян вовсе не доверяют телеканалам, а еще треть доверяет лишь отчасти, доверия к интернету в России еще меньше.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", проведенный 21-24 октября.

Информации на основных каналах телевидения россияне больше верят, чем не верят: 12% доверяют в полной мере, 44% – в значительной мере, еще 34% доверяют лишь отчасти, а совершенно не доверяют 7%.

В то же время, к информации, распространяемой в интернете, у граждан России доверия еще меньше: в полной мере доверяют лишь 8%, в значительной мере – 29%, лишь отчасти – 36%, а 10% не доверяют совершенно.

 

Иногда россияне думают, что СМИ что-то недоговаривают или отвлекают их от более важных тем.

Так, недомолвки "очень часто" подозревают 11% опрошенных, "довольно часто" – 36%, а "довольно редко" и" очень редко" – 28% и 15% соответственно.

У 12% зрителей, слушателей и читателей газет в России "очень часто" складывается впечатление, что их внимание фокусируют на второстепенном, еще у 32% такое чувство возникает "довольно часто", в то же время 25% подозревают такое довольно редко, еще 18% очень редко.

Обман очень часто подозревают 9%, довольно часто – еще 26%, а 28% улавливают его довольно редко и 21% – очень редко.

 
 

При этом многие граждане России поддерживают цензуру в интернете: считают ее "определенно" необходимой 24% опрошенных, что цензура "скорее" нужна ответили 36%, "скорее нет" сказали 19% и лишь 6% уверены, что цензура не нужна.

Запрет доступа к сайтам однозначно как ограничение деятельности гражданских активистов и ущемление прав и свобод расценивают лишь 7% респондентов, скорее согласны с этим 25%, скорее не согласны с этим 34% и "определенно нет" ответили 10%.

Кроме того, 51% сомневаются, что в будущем интернет сможет заменить традиционные СМИ – газеты, радио и телевидение , а 39% считают, что сможет.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения РФ среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Алена Рощенко, УП

Темы: Росcия социология СМИ цензура пропаганда
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Москвич подал в суд на "Останкино" за отупление населения 18 ноября 2016, 17:50
Большинство россиян поддерживают цензуру в интернете 18 ноября 2016, 17:34
Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России 18 ноября 2016, 15:40
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Главу Счетной палаты отправили под домашний арест
Суд постановил считать сына Януковича непричастным к расстрелам Майдана
Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России
МВФ требует посадить украинских чиновников-коррупционеров
Все новости
Интервью

Никита Кадан: Как художник я пытаюсь противостоять обману

7 советов от МВД

Как зарегистрировать авто, где найти курсы водителей?..