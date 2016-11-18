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Большинство россиян поддерживают цензуру в интернете

Пятница, 18 ноября 2016, 16:34

Почти две трети россиян (60%) считают необходимым цензуру в интернете, против этого выступает 25% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

По мнению трети опрошенных (32%), запрета на доступ к тем или иным сайтов могут использоваться для ограничения деятельности общественных активистов, ограничивать гражданские права и свободы.

Противоположного мнения придерживаются 44% россиян.

В то же время, по данным опроса, каждый второй россиянин сомневается, что в будущем интернет сможет заменить газеты, радио и телевидение, однако треть (31%) уверены в обратном.

Более 80% россиян заявили, что не готовы принимать участие в экономических или политических акциях протеста.

Украинская правда

Темы: РосcияинтернетСМИ
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