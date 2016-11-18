Геращенко: Извинений сыну Януковича я приносить не буду
Советник главы МВД Антон Геращенко будет оспаривать решение Печерского райсуда Киева в пользу сына экс-президента Виктора Януковича Александра.
Об этом он сказал в эфире 112 канала в пятницу вечером.
"Безусловно, буду оспаривать. (…) Что касается судьи Савчука. У нас, к сожалению, суды работают по принципу, что закон можно повернуть как дышло – куда повернешь, так и вышло. Я надеюсь, что апелляционным судом решение будет отменено", - заявил Геращенко.
"Этот иск гражданский, Александр Янукович требует извинений. Однако никаких извинений сыну Януковича я приносить не буду", - добавил он.
Как известно, Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.
Украинская правда
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как дышло- куда повернешь. так и вышло" Геращенко только
забыл уточнить, что дышло поворачивается исключительно за
БАБКИ, ЗА БОЛЬШИЕ БАБКИ, или по звонку из администрации президента. Апелляционные и кассационные суды не исключе-
ние, так что господин Геращенко готовьте или бабки, или звонок
из Банковой,иначе придется извиняться перед младшим Януко-
вичем.