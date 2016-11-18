Суд постановил считать сына Януковича непричастным к расстрелам Майдана

Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.

Соответствующее решение, принятое судом в пятницу, "Украинской правде" прислал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

Как пояснила адвокат Януковича Ольга Просянюк, речь идет о следующем заявлении, сделанном депутатом, советником министра внутренних дел Антоном Геращенко ровно два года назад – 18 ноября 2014 года:

"Мы понимаем четко, что организацией массовых убийств, за ними стоит … – Александр Янукович. Без их (Александра Януковича) команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции".

Суд обязал МВД сообщить на своем официальном сайте о данном решении в течение месяца со дня вступления его в законную силу.

Комментируя это решение, спикер МВД Артем Шевченко заявил "Украинской правде", что ведомство отреагирует на него лишь после того, как юристы МВД получат сам документ и проанализируют его.

"УП" обратилась за комментарием по этому поводу к Антону Геращенко и ожидает его ответа.

Олег Шанковский, УП