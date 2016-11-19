Спасенный экс-офицер ФСБ будет работать в пресс-центре СБУ

Освобожденный экс-офицер ФСБ Илья Богданов, о предотвращении убийства которого в пятницу заявил глава СБУ Василий Грицак, собирается работать в пресс-центре СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я очень устал и отхожу от спецоперации. В дальнейшем мне представилась [возможность], помимо моей идеи кормить людей пян-се, поработать на безопасность Украины в пресс-центре СБУ. Я согласился и подаю документы", - написал он.

"Моя книга о моей истории и реальностях ФСБ обязательно выйдет в свет", - добавил Богданов.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

18 ноября Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Украинская правда