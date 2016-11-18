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СБУ помешала убийству экс-сотрудника ФСБ РФ

Пятница, 18 ноября 2016, 12:47
Илья Богданов
fakty.ua

Украинские правоохранители предотвратили убийство преступной группировкой, управляемой из России, экс-офицера российских спецслужб, который ранее перешел на сторону Украины, блогера Ильи Богданова.

О соответствующей спецоперации на брифинге в пятницу рассказал глава СБУ Василий Грицак.

По словам Грицака, была задержана группа граждан Украины, которые дали показания, что к этому преступлению причастен также бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Розсоха.

 
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Глава СБУ отметил, что это уже вторая попытка покушения на Богданова, первая была спецслужба предотвратила в феврале 2015 года.

В октябре 2015 года был задержан киллер, который был приговорен к 8,5 годам тюрьмы. По словам Грицака, он был завербован сотрудниками ФСБ в российском Белгороде.

"На этот раз мы получили информацию, что Илью Богданова похитили, незаконно удерживают и планируют переправить в Российской Федерации", - сообщил глава СБУ.

По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.

Всего в этом деле - трое задержанных.

Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.

Валентина Романенко, Роман Кравец, УП

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Темы: СБУ
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