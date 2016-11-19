На заседании ПА НАТО рассказали о двух измерения конфликта в Украине

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Суббота, 19 ноября 2016, 16:20

Россия продолжает игнорировать требования "Минских договоренностей" по отводу иностранных войск с востока Украины.

Об этом говорится в докладе "Две войны Украины: защита независимости и внедрение реальных реформ", который был обнародован на заседании по вопросам Гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО в Стамбуле (Турция).

"Существует достаточно доказательств присутствия российских войск и систем вооружения на Донбассе: российские военные, которых взяли в плен военнослужащие украинской армии; спутниковые снимки НАТО, данные наблюдения Верховного Главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе, генерала Филиппа Марка Бридлава, подтверждающие заявление Александра Хуга , первого заместителя председателя СММ ОБСЕ о том, что наблюдатели ОБСЕ при наблюдении видели доказательства присутствия российских солдат и оружия на этой территории с начала конфликта", - говорится в сообщении.

Во время заседания комитета участникам было продемонстрировано видео с обзором российского оружия, выявленного на Донбассе.

"Кремль выбрал позицию считать, что настрой Украины принять европейские политические и экономические стандарты угрожает национальным интересам России. Москва начала плохо замаскированную агрессивную военную кампанию, которая завершилась незаконной оккупацией и аннексией Крыма и затяжным вооруженным конфликтом в восточных областях Украины - Луганской и Донецкой. Россия прямо нарушила многочисленные международные соглашения, наиболее очевидным является нарушение Будапештского меморандума от 1994 года", - говорится в докладе.

Отмечается, что попытка Кремля оправдать свои действия необходимостью "защитить русскоязычное население Украины" не выдерживают критики, поскольку "признаки какого-либо нарушения прав русскоязычного населения по сравнению с периодом правления (экс-президента Виктора) Януковича отсутствуют".

Также в докладе отмечено, что в настоящее время перед Украиной "появилась нешуточная задача: выполнить обещания Евромайдана, одновременно пытаясь дать отпор агрессии России".

"Экономика страны находится в руинах и держится на плаву только благодаря международным финансовым вливаниям. Впрочем, Киев был вынужден в этом году увеличить расходы на оборону на 16%. Процесс амбициозных реформ тормозит сопротивление чиновников низших ступеней и олигархов. В то же время, перспективы достичь прекращения огня на Донбассе остаются туманными", - отмечает автор доклада, и.о. секретаря Подкомитета по демократического управления Лорд Джопплинг.

Также в докладе отмечено, что в настоящее время перед Украиной "появилась нешуточная задача: выполнить обещания Евромайдана, одновременно пытаясь дать отпор агрессии России".

"Экономика страны находится в руинах и держится на плаву только благодаря международным финансовым вливаниям. Впрочем, Киев был вынужден в этом году увеличить расходы на оборону на 16%. Процесс амбициозных реформ тормозит сопротивление чиновников низших ступеней и олигархов. В то же время, перспективы достичь прекращения огня на Донбассе остаются туманными ", - отмечает автор доклада, и.о. секретаря Подкомитета по демократического управления Лорд Джоплинг.

Также в докладе отмечается, что коррупция в Украине остается самой большой угрозой нацбезопасности и стабильности, несмотря на то, что "постмайданное  правительство" давало обещания искоренить ее вместе с конфликтом на востоке Украины.

"Новые органы не оказали значительного влияния в борьбе с коррупцией. Хотя определенные уголовные дела против высших должностных лиц были открыты, практически ни одно дело не закончились судебным разбирательством или возвратом средств, полученных незаконным путем", - отмечает автор.

Согласно тексту документа, в Украине все еще мощные олигархи, которые серьезно противодействуют фундаментальной институциональной реформе.

"Они представлены в Верховной Раде и усердно работают над замедлением институциональных изменений. Эти олигархи все еще контролируют большинство СМИ и смогли подорвать некоторые наиболее выдающиеся реформы в украинском обществе. Правящее большинство сегодня является хрупким, и правительству придется полагаться на голоса депутатов, которые находятся под влиянием определенных олигархов. Политический популизм является распространенным явлением, многие политики обещают населению то, что они не в состоянии выполнить. Это только укрепляет позиции тех, кто хочет помешать коренным изменениям", - говорится в докладе.

Как известно, 19-21 ноября в Турции проходит заседание Парламентской ассамблеи НАТО, участие в котором принимает и украинская делегация во главе с главой ВР Андреем Парубием.

Украинская правда

Темы: Донбасс Росcия НАТО
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