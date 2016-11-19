Швейцария об истребителях: такие проверки проводятся 400 раз в год

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Суббота, 19 ноября 2016, 22:07

Швейцарские истребители проводили обычную проверку идентичности российского правительственного самолета.

Так министерство обороны Швейцарии в субботу ответило на просьбу Москвы объяснить причины сопровождения швейцарскими истребителями российского правительственного самолета, который направлялся в Перу.

В оборонном ведомстве добавили, что два военных самолета летели рядом с российским лайнером на протяжении семи минут над территорией Швейцарии 18 ноября.

Такие проверки проводятся около 400 раз в год, информируют швейцарские военные.

Ранее 19 ноября посольство России в Швейцарии направило в МИД этой страны ноту с "удивлением" и просьбой объяснить, почему истребители Военно-воздушных сил Швейцарии сопровождали 18 ноября самолет делегации России, летевший на саммит АТЭС в Перу.

Пилот во время полета сказал пассажирам не волноваться и что это нормальная практика на многих авианаправлениях. Траектория полета самолета при этом не была нарушена, и он отправился для дозаправки в португальский аэропорт Лиссабона.

Однако в Лиссабоне было обнаружено механическое повреждение самолета, поэтому Россия отправила еще один самолет с запасными частями. Часть делегации и журналисты, аккредитованные для участия в саммите в Лиме, как ожидается, продолжат полет в резервном самолете. Самолет, в котором обнаружили неисправности, вернется в Москву.

У президента России Владимира Путина для полета в Лиму выделен отдельный самолет.

Радио Свобода

Темы: Швейцария Росcия
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