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Борт делегации Путина летел над Швейцарией в сопровождении истребителей

Пятница, 18 ноября 2016, 20:46

Истребители ВВС Швейцарии встретили российский самолет, на борту которого находилась делегация президента РФ Владимира Путина, сопровождающие лица и журналисты, направлявшиеся в перуанскую столицу Лима на саммит АТЭС.

Как сообщает ТАСС, два истребителя появились, когда самолет Специального летного отряда "Россия" появился в небе над Швейцарией, и сопроводили его до границы с Францией.

Никаких инцидентов во время пролета российского лайнера в зоне ответственности швейцарских ВВС зафиксировано не было, но появление истребителей в непосредственной близости от него вызвало оживление на борту.

Самолет Специального летного отряда "Россия" вылетел в пятницу, 18 ноября, после полудня из Москвы в Лиссабон, где была произведена дозаправка, после чего он взял курс на Лиму.

Самого президента РФ Владимира Путина на борту не было, он прибудет в столицу Перу другим самолетом в субботу утром из Сочи.

Как пояснил журналистам командир воздушного судна, "практика сопровождения специальных рейсов в воздушном пространстве Швейцарии существует давно и не уникальна".

"На этом маршруте нас регулярно сопровождают самолеты ВВС этой страны", - пояснил он.

В экипаже Ил-96 подчеркнули, что и в данном случае все действия между российскими и швейцарскими летчиками были заранее согласованы.

Никакой угрозы со стороны истребителей, несмотря на их предельное приближение к Ил-96, не было, а командиру не пришлось менять курс или эшелон полета.

Темы: РосcияШвейцария
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