В ООН заявили, что все стороны конфликта в Алеппо совершают военные преступления

И повстанцы, и правительственные войска в сирийском городе Алеппо совершают действия, которые могут быть расценены как военные преступления.

Об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, пишет DW.com.

По данным ООН, только за минувшие выходные, 29-30 октября, была задокументирована гибель в результате обстрелов повстанцев более 30 гражданских лиц в западной части города, среди которых - десять детей. Кроме того, ранения в результате обстрелов подконтрольной правительственным войскам территории Алеппо получили десятки гражданских.

С другой стороны, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в результате обстрелов со стороны сил режима в течение 29-30 октября в городе погибли 12 гражданских, включая двух детей.

"Все враждующие стороны в Алеппо совершают военные действия, которые приводят к значительным жертвам среди гражданского населения, и создают атмосферу террора для тех людей, которые продолжают жить в городе", - заявила Шамдасани.

Кроме того, во вторник, 1 ноября, международная благотворительная организация "Врачи без границ" обвинила силы режима Башара Асада в целенаправленных ударах по медицинским учреждениям, расположенным в восточной части Алеппо.

"Они стремятся попасть в конкретные больницы", - заявил директор швейцарского офиса организации Бруно Йохум.

По его словам, обстрелы больниц и амбулаториев является частью стратегии войск Асада в Алеппо, приказы по их обстрелам отдаются на официальном уровне и осуществляются регулярными войсками.