ООН: за последнее десятилетие погибли более 700 журналистов

00
0
Среда, 2 ноября 2016, 06:52

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга. 

Об этом идет речь в послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает центр новостей ООН.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил генеральный секретарь ООН. 

Он отметил, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. Вместе с тем очень многих заставляют замолчать с помощью насилия и в мирных условиях. 

"Раскрывается лишь семь процентов таких преступлений …", - сказал Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что безнаказанность усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

"Мы должны прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации. Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь", - заявил Генеральный секретарь.

Он призвал покончить с безнаказанностью и гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.

Темы: ООН свобода слова
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Иракская армия вошла в Мосул 2 ноября 2016, 02:55
ООН: все стороны конфликта в Алеппо совершают военные преступления 2 ноября 2016, 00:50
Чуркин верит, что Россию примут в Совет ООН по правам человека в следующем году 29 октября 2016, 13:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналисты требуют прекратить саботаж реформы общественного вещания
Нардепу БПП запретили выезжать из Украины за то, что не платит налоги
Сущенко российским силовикам сдал "друг семьи" - Фейгин
Экс-глава "Киевпастранса" задекларировал миллион долларов наличными
Все новости
Скандал

Наиболее ошеломляющие декларации чиновников

Нобелевка-2016

Боб Дилан объяснил, почему так долго молчал о "Нобелевке"