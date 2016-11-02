Боевики обстреляли села на Луганщине

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Среда, 2 ноября 2016, 10:41

Боевики обстреляли села Новоайдарского и Попаснянского районов Луганщины.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

Так, днем с использованием СПГ (станкового противотанкового гранатомета) и 152-мм орудия боевики били в направлении сел Лопаскино и Крымское Новоайдарского района.

После полуночи из стрелкового оружия обстреливались позиции ВСУ вблизи села Новоалександровка Попаснянского района.

"Воины сил АТО на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. К счастью, раненых и погибших нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал штаб, в течение прошлых суток боевики 37 раз открывали огонь по позициям украинских сил на всех направлениях, в том числе возле Станицы Луганской.

Украинская правда

Темы: АТО Луганская область
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