НАБУ надеется получить право на "прослушку" до конца года
Национальное антикоррупционное бюро надеется, что до конца года Верховная Рада предоставит ему право самостоятельно проводить прослушивания.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду в соцсетях.
"Законопроект" прослушку "для НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - указано в комментарии.
В НАБУ напоминают, что этот шаг ожидает и МВФ, они надеются на поддержку общества и народных депутатов.
Как известно, в Европейском союзе считают целесообразными предоставления Национальном антикоррупционном бюро Украины проводить прослушивания подозреваемых.
В тексте меморандума с Международным валютным фондом было отмечено, что до конца ноября 2016 НАБУ должно быть предоставлено право самостоятельно проводить прослушивания и проводить следственные действия под прикрытием.
Председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий еще летом просил депутатов одобрить законопроект, который позволит Национальному антикоррупционному бюро осуществлять прослушивание независимо от СБУ.
Украинская правда
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