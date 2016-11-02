НАБУ надеется получить право на "прослушку" до конца года

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Среда, 2 ноября 2016, 10:57

Национальное антикоррупционное бюро надеется, что до конца года Верховная Рада предоставит ему право самостоятельно проводить прослушивания.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду в соцсетях.

"Законопроект" прослушку "для НАБУ наконец в повестке дня работы Верховной Рады. Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи", - указано в комментарии.

В НАБУ напоминают, что этот шаг ожидает и МВФ, они надеются на поддержку общества и народных депутатов.

Как известно, в Европейском союзе считают целесообразными предоставления Национальном антикоррупционном бюро Украины проводить прослушивания подозреваемых.

В тексте меморандума с Международным валютным фондом было отмечено, что до конца ноября 2016 НАБУ должно быть предоставлено право самостоятельно проводить прослушивания и проводить следственные действия под прикрытием.

Председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий еще летом просил депутатов одобрить законопроект, который позволит Национальному антикоррупционному бюро осуществлять прослушивание независимо от СБУ.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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IP: 46.219.247.---Серьога Люб-чен-Ишин02.11.2016 11:38
тобто набу не сподівається реально найти й посадити оніщенка
не сподівається брати корумпованих суддів
не сподівається реально провести розслідування справи лещенка
воно сподівається на прослушку
просто абалдєть
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