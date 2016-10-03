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Меморандум МВФ: НАБУ должно получить самостоятельное прослушивание

Понедельник, 3 октября 2016, 17:25

К концу ноября 2016 года НАБУ должно быть предоставлено право самостоятельно проводить прослушивания и проводить следственные действия под прикрытием.

Об этом говорится в опубликованном тексте меморандума с Международным валютным фондом, передает "Интерфакс-Украина".

В нем указывается, законодательные изменения должны быть внесены в Верховную Раду и приняты до конца ноября (это определено контрольным показателем сотрудничества с МВФ), чтобы гарантировать, что НАБУ имеет возможность пользоваться широким спектром методов расследования без необходимости полагаться на инфраструктуру других ведомств, в их числе: операции под прикрытием, перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и контроль корреспонденции.

Также меморандум предусматривает, что регистрация досудебных дел и постановлений следственных судей, имеющих отношение к НАБУ, должны быть защищены от утечки информации, связанной с текущими исследованиями, путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры, до тех пор, пока расследование дела не завершено, или закрыто.

При этом в данном случае не должно возникать необоснованных ограничений права человека на защиту.

Кроме того, НАБУ должно ежеквартально (не позднее конца следующего месяца после окончания квартала) публиковать статистику о расследуемых им делах в отношении высших чиновников.

Как известно, в Европейском союзе считают целесообразными предоставления Национальном антикоррупционном бюро Украины проводить прослушивания подозреваемых.

Летом Председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просил депутатов одобрить законопроект, который позволит Национальному антикоррупционному бюро осуществлять прослушивание независимо от СБУ.

Темы: НАБУМВФпрослушка
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