Добкин-младший заказал в Раде тур на 135 тысяч евро и ушел в астрал

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Среда, 2 ноября 2016, 11:45
ednist.info

Народный депутат от Оппоблока Дмитрий Добкин заказал во время заседания Верховной Рады отдых за 135 тысяч евро. После этого он спрятался за колонну, запил что-то водой и вернулся в кресло нардепа уже со странным выражением лица.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube на канале TVgolosnaroda.

Добкин прикрывал рукой свою переписку с абонентом по имени Ирина, также она обозначена в телефоне именем одного из известных туроператоров.

Однако автору видео удалось поймать часть переписки, из которой понятно, что речь идет о заказе тура стоимостью 135 тысяч евро на 6 человек.

После переписки Добкин взял бутылку воды, спрятался за колонну в сессионном зале Рады, запил что-то и вышел уже в возбужденном состоянии.

 
Добкин заказал тур за 135 тысяч евро
Скриншот видео TVgolosnaroda

Видео датировано 1 ноября.

В среду, 2 ноября, выступая в Верховной Раде, нардеп от Самопомичи Семен Семенченко с трибуны Рады выразил возмущение таким поведением Добкина.

"Я хочу обратиться к Оппозиционному блоку. Я настаиваю, чтобы Дмитрий Добкин вышел сюда и ответил на эту реплику", - сказал Семенченко.

"Я не понимаю, что происходит за той колонной? Когда - то ли таблетки закидывается, то ли еще что-то, и человек ведет себя неадекватно", - заявил Семенченко. Он призвал Добкина-младшего сложить с себя мандат. 

Дмитрий Добкин прошел в Раду по 178 избирательному округу в Харьковской области.

За все время своего депутатства он не внес в парламент ни одного законопроекта.

Согласно декларации, у Дмитрия Добкина только наличными имеется 10 млн гривен и полмиллиона долларов. Еще более 160 тысяч гривен и 20 тысяч долларов он держит на счетах в банках.

При этом кроме зарплаты из госбюджета Дмитрий Добкин получил в 2015 году компенсацию за аренду жилья в размере 167,9 тысяч гривен. 

Дмитрий Добкин известен своим странным поведением в зале Верховной Рады. Такое поведение может быть характерно для человека, который находится в состоянии наркотического опьянения.

Татьяна Кусок, УП 

Темы: Добкин
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Комментарии — 3
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IP: 188.116.35.---taras_bg02.11.2016 12:40
Каждому из сторонников оппоблока нужно просмотреть это видео и подумать, кого они выбрали законодателями нашей страны.
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IP: 94.178.118.---sensor+202.11.2016 12:31

И в связи с этим должен быть отменен военный сбор т.к. он из карманов населения перетекает в карманы наших слуг народа
Не наших, а ваших, судя по тоум что вы предлагаете военный сбор отменить.
Я лично за добкина могу проголосовать только под пытками, да и то не всякими.
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IP: 195.78.69.---Naim02.11.2016 12:09
И в связи с этим должен быть отменен военный сбор т.к. он из карманов населения перетекает в карманы наших слуг народа так же как и бюджетные деньги как и международная помощь!
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