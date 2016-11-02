Глава финразведки имеет 6 суперкаров, элитную недвижимость и много наличных

Председатель Государственной службы финансового мониторинга (финансовой разведки) Игорь Черкасский имеет наличными 580 тысяч долларов, 210 тысяч евро и 720 тысяч гривен.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Его жена, которая в прошлом году заработала более 10 млн гривен на предпринимательской деятельности, также имеет наличные средства, однако, согласно декларации, не рассказала мужу какое количество и в какой валюте.

Она также задекларировала недвижимость в элитном селе Козин под Киевом, указав при этом, что участок там площадью 1360 кв. м стоит всего 425 тысяч гривен (16 тысяч долларов), а дом площадью 544 квадрата – лишь 774 тысячи (30 тысяч долларов).

У нее также есть квартира в Киеве площадью 86 кв. м, гараж на 17 квадрата, а у Черкасского – квартира в Киеве на 194 квадрата.

Черкасский задекларировал 38 картин, часы Audemars Piguet, а его жена – один элемент роскоши, но какой именно – она мужу не рассказала, как и не указала его цену.

У главы финансовой разведки есть автомобили Infiniti QX 56 2010 года выпуска и Mercedes-Benz 2006 года, а его жены – Lincoln Navigator 2007, Mercedes-Benz R350 2005, Mercedes-Benz G63 AMG 2012 и Maserati Quattroporte 2008 года выпуска.

Черкасский получил зарплату в размере 113 943 гривны и 109 361 гривну дивидендов. Его жена – 90 тысяч зарплаты, 10 млн – от предпринимательской деятельности и "дополнительное благо" от СК "Уника" в размере 131 тысячу гривен.

До 2007 года Черкасский работал на руководящих должностях в страховой компании "Кредо-классик". С того времени и до сих пор он является государственным чиновником.

Был депутатом от БЮТ в Верховной Раде 6 созыва и в Киевсовете в 2006 – 2007 годах.

Государственная служба финансового мониторинга, которую возглавляет Черкасский, занимается противодействием отмыванию средств.

Олег Шанковский, УП