За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 5 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 5 получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО.



"За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения", –сообщил он.



Как уточнил полковник в комментарии УП, эти потери силы АТО понесли вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике.

Валентина Романенко, УП