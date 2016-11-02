За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 5 ранены – штаб

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Среда, 2 ноября 2016, 12:42

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 2 военных погибли, 5 получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли и пятеро получили ранения", –сообщил он.

Как уточнил полковник в комментарии УП, эти потери силы АТО понесли вследствие вражеских обстрелов: 2 погибших и 2 раненых в Славном Марьинского района, еще 2 получили ранения в Авдеевке и 1 - в Пищевике.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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