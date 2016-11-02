Константиновский объяснил, зачем продал Ролс-Ройс, имея миллионы на руках

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Среда, 2 ноября 2016, 13:27

Народный депутат внефракционный Вячеслав Констянтиновський, хочет, чтобы НАБУ проверило его доходы.

Об этом он рассказал в комментарии УП в среду.

"Я вот написал сам в антикоррупционный комитет, НАБУ, чтобы меня вызвали и чтобы я мог объяснить (информацию по электронной декларации - ред.)", - сказал он.

На вопрос, откуда у него 14 млн долларов наличности, депутат сказал: "Мы продали Индексбанк, это все в открытом доступе. Банк был продан за 270 млн и мы получили доход".

На уточнение, где он держит все эти средства, Константиновский ответил: "В хранилище. Попробуйте сегодня снять ячейку в банке, все они заняты".

Он также пояснил, что продал свой Роллс-Ройс и отдал вырученные деньги на армию, "потому что хотел от него избавиться".

"Для чего мне был просто Ролс-Ройс, если я кэш тратил и так? Вот если бы вы нуждались немедленно деньги, вы бы вытащили из кармана, или распрощались с чем-то ненужным? ... В такое время обычно хочется избавиться Ролс-Ройсу, поэтому что деньги это некий уровень безопасности хоть", - отметил депутат.

Как известно, в 2014 году во время выборов в Верховную Раду Константиновский использовал во время агитации лозунг "Продал Роллс-Ройс - пошел на фронт".

Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада декларация виборы
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Комментарии — 2
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IP: 193.46.66.---Sergio_S02.11.2016 14:33
Странно. Человек реально помог армии на сумму больше, чем весь Гнидо(оппо)блок со своими избирателями вместе взятые. Какая нах. разница, продал он при этом машину или нет???
К нарику Допе-младшему, который уже наркоту прямо в зале ВР принимает - вопросов никаких?
Придурки
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович02.11.2016 14:12
Йому підходить гасло-"Продав Ролс-Ройс",пішов до в"язниці! На морді лиця написано,зважаючи на свідчення на Ютубі одного з його поплічників поживаючого в США і відсидівшого 7 років в американській буцигарні.Як говорить один з персонажів відомого фільму:"Сколько я зарезал,сколько перерезал,сколько душ не винных загубил.."
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