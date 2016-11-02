Константиновский объяснил, зачем продал Ролс-Ройс, имея миллионы на руках
Народный депутат внефракционный Вячеслав Констянтиновський, хочет, чтобы НАБУ проверило его доходы.
Об этом он рассказал в комментарии УП в среду.
"Я вот написал сам в антикоррупционный комитет, НАБУ, чтобы меня вызвали и чтобы я мог объяснить (информацию по электронной декларации - ред.)", - сказал он.
На вопрос, откуда у него 14 млн долларов наличности, депутат сказал: "Мы продали Индексбанк, это все в открытом доступе. Банк был продан за 270 млн и мы получили доход".
На уточнение, где он держит все эти средства, Константиновский ответил: "В хранилище. Попробуйте сегодня снять ячейку в банке, все они заняты".
Он также пояснил, что продал свой Роллс-Ройс и отдал вырученные деньги на армию, "потому что хотел от него избавиться".
"Для чего мне был просто Ролс-Ройс, если я кэш тратил и так? Вот если бы вы нуждались немедленно деньги, вы бы вытащили из кармана, или распрощались с чем-то ненужным? ... В такое время обычно хочется избавиться Ролс-Ройсу, поэтому что деньги это некий уровень безопасности хоть", - отметил депутат.
Как известно, в 2014 году во время выборов в Верховную Раду Константиновский использовал во время агитации лозунг "Продал Роллс-Ройс - пошел на фронт".
Роман Кравец, УП
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