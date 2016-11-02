В НАПК говорят, что на проверку деклараций уйдут месяцы, но не годы

00
0
Среда, 2 ноября 2016, 14:39

Проверка электронных деклараций займет длительное время, но не будет длиться "годами".

Об этом в среду на пресс-конференции заявила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

"Закон не устанавливает сроки для проверки деклараций, однако растяжение на много лет – в этом не заинтересованы ни Национальное агентство, ни другой орган", – сказала она.

"Однако процедуры, связанные с проверкой деклараций – это не процедуры месяца. Это может занять определенный период времени, но это не годы, поверьте мне", – добавила она.

По словам Корчак, эта работа еще не началась. Она заверила, что все декларации обязательно будут проверены.

Она также рассказала, что пока НАПК не имеет достаточного государственного финансирования, а часть работников работает на своих компьютерах. Корчак выразила надежду, что бюджет следующего года будет предусматривать достаточное количество средств для агентства и обеспечит его нормальную работу.

Олег Шанковский, УП

Темы: декларация НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Константиновский объяснил, зачем продал Ролс-Ройс, имея миллионы на руках 2 ноября 2016, 13:27
Глава финразведки имеет 6 суперкаров, элитную недвижимость и много наличных 2 ноября 2016, 12:28
ГПУ проверит чиновников, которые задекларировали более $ 100 тысяч 2 ноября 2016, 02:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
С 24 счетов "Ленинской кузни" Порошенко сняли арест
Дело Шеремета: ОБСЕ призывает покончить с безнаказанностью
Кабмин разрешил уволить Аласанию
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, еще 5 ранены – штаб
Все новости
Скандал

В Северодонецке закрыли фотовыставку из-за жалобы на "порнографию"

Нобелевка-2016

Боб Дилан объяснил, почему так долго молчал о "Нобелевке"