Суд восстановил Ликарчука на должности заместителя Насирова

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск экс-заместителя председателя Государственной фискальной службы Константина Ликарчука и отменил решение правительства от 7 сентября 2015 года о его увольнении.

Об этом Ликарчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, суд признал, что соответствующего заседания правительства не было и решение о его увольнении не принималось в установленном порядке.

По мнению Ликарчука, речь идет о служебном подлоге и этим делом должен заняться НАБУ.

При этом Ликарчук сразу подал заявление об отставке, датированное 2 ноября 2016 года. Он опубликовал его на своей странице в Facebook и привел ряд причин, по которым он решил завершить это противостояние.

Как известно, Кабмин уволил Ликарчука с должности заместителя председателя ДФС после его длительного публичного конфликта с главой ДФС Романом Насировым.

Ликарчук неоднократно критиковал и обвинял Насирова в коррупции. Также он критиковал премьера Арсения Яценюка и экс-министра финансов Наталью Яресько.

Украинская правда