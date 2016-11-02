Боевики ОРДО взяли в заложники брата сотрудника СБУ
Боевики ОРДО взяли в заложники брата сотрудника СБУ в оккупированном Донецке.
Эту информацию в среду в Краматорске подтвердил глава СБУ Василий Грицак, передает Лига.
"К сожалению, действительно захватили родственника нашего сотрудника. Да, к сожалению, у ребят, которые работают, оставшись верными присяге, в первую очередь в донецком и луганском управлениях, семьи остаются уязвимыми. Так как у многих родственники, отцы, матери проживают на неподконтрольных нам территориях", - сказал Грицак.
По его словам, как только офицер проявляет себя, показывая активную работу ради Украины, часто к нему домой приходят боевики террористических организаций ДНР/ЛНР начинают запугивать.
"Дошли до того, что начинают забирать, шантажируя наших сотрудников", - сказал Грицак.
По его словам, этот человек будет включен в список украинских заложников.
"К сожалению судьба его пока неизвестна", - добавил Грицак.
Глава СБУ заявил, что на сегодня в плену террористов находится 109 украинцев.
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