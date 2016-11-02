119 нардепов-миллионеров получали компенсацию на жилье

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Среда, 2 ноября 2016, 18:09

119 народных депутатов, которые в 2015 году задекларировали более миллиона гривен, получали компенсацию на жилье.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на результаты проекта "Дословно".

После публикации электронных деклараций выяснилось, что 119 нардепов из них задекларировали в 12 разделе электронных декларации более миллиона гривен (или эквивалент).

Десятка самых богатых депутатов, которые получали компенсации на жилье, выглядит так:

1. Вадим Нестеренко (БПП), 206 млн грн

2. Александр Вилкул (Опоблок), 190 млн грн

3. Евгений Геллер (Возрождение), 165 млн грн

4. Руслан Демчак (БПП), 133 млн грн

5. Евгений Мураев (внефракционный), 94 млн грн

6. Борислав Розенблат (БПП), 94 млн грн

7. Геннадий Чекита (БПП), 90 млн грн

8. Анатолий Денисенко (внефракционный), 85 млн грн

9. Александр Пресман (Возрождение), 71 млн грн

10. Аркадий Корнацкий (БПП), 57 млн грн.

Указывается, что некоторые состоятельные депутаты задекларировали жилье, которое принадлежит им или близким родственникам в киевской пригородной зоне.

 
КИУ

"Например, Евгений Геллер написал, что является собственником дома в почти тысячу квадратных метров в пригороде Киева, в поселке Козин. Отец Руслана Демчака, согласно декларации народного депутата владеет домом 337 м. кв. в поселке Крюковщина, который находится в двух километрах от киевской окружной дороги", - сказано в сообщении.

"К примеру, жена народного депутата Михаила Добкина, согласно его декларации, владеет двумя квартирами в Киеве. Впрочем, депутат также получал компенсацию на жилье", - говорится в тексте сообщения.

Также сообщается, что в декабре 2015 года 177 народных депутатов, согласно сообщению аппарата Верховной Рады получали компенсацию из государственного бюджета для аренды жилья или найма гостиничного номера.

Годовой размер компенсации мог составлять 167 тысяч гривен.

Темы: Верховная Рада декларация
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