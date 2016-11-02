СМИ: Украина закупает продукцию для оборонки у российских производителей

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Среда, 2 ноября 2016, 21:33

Государственная фирма "Укринмаш" закупает продукцию российских производителей через британских посредников.

Об этом говорится в сюжете "Слідство.інфо".

Согласно информации журналистов, фирма "Укринмаш", которая входит в концерн "Укроборонпром", покупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели российского производства для бронетранспортеров БТР 70. А поставщиком выступила британская фирма "Rion Assets Company LTD".

Директором британского поставщика "Укринмаша" оказалась гражданка сейшельских островов Селма Францис.

"Показательно то, что банковский счет "Rion Assets Company LTD" открыт в Латвии. Это стало распространенной практикой, когда компании, замеченные в разного рода сделках и отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков", - отмечается в сюжете.

Реальных лиц, стоящих за "Rion Assets Limited LTD", журналисты "Слидства.инфо" нашли в Киеве. На переговорах с "Укринмашем" британскую фирму представлял житель столицы.

"В "Укринмаше" доверенность представителя британской компании, вопросов не вызвала, как и не вызвало вопросов то, что официальным адресом для переписки международной компании с Туманного Альбиона, в переговорах с "Энергоатомом", была указана киевская квартира (Дарницкий бульвар, 3А)", - говорится в расследовании.

Согласно документам, которые есть у журналистов, на закупку гусеничных лент украинским предприятием было потрачено 121 200 долларов за 20 единиц, или 6060 долларов за штуку. На закупку двигателей для БТР было потрачено 160 000 долларов за 20 единиц, то есть 8000 долларов за штуку.

"Вместе с тем средняя цена за такие двигатели составляет около 2, максимум 3 тысяч долларов, а это почти в четыре раза дешевле того, что "Укринмаш" купил у британской прокладки", - отмечается в сюжете.

Украинская правда

Темы: Росcия Укроборонпром
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IP: 178.94.35.---FLAG02.11.2016 22:59
Який гарант - брехун і злодій , така і бидляча його "челядь". Який сором і велика біда для України. І оцю гидоту ми вибирали до влади... Велика біда чекає Україну...
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IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 22:09
Нічого нового не відкрили ,,бидло фінансує загарбника ,до стіни б іх поставити і розстріляти нафіг .
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