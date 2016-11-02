Журналисты попали под обстрел боевиков

Журналисты "5 канала" стали свидетелями обстрела боевиками позиций украинских военных под Мариуполем.

Согласно информации, боевики применяли минометы калибром 82 мм.

На видео зафиксировано, как журналист "5 канала" Татьяна Игнатченко записывает интервью с бойцом АТО, когда начинаются обстрелы. Журналист и оператор с военными прячутся от обстрелов и осколков в окопе.

Игнатченко сообщила, что впоследствии в разговоре морской пехотинец предположил: "Это, скорее всего, чтобы вас запугать. Они знают, что вы здесь".

Активные боевые действия на Мариупольском направлении не утихают даже днем. Боевики пытаются отбить прямой путь на Мариуполь.

С позиций украинских армейцев вблизи Широкино хорошо видно, как из оккупированной Саханки боевики открывают огонь из гранатометов.