В Одессе закрыли "гордость Саакашвили"

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Среда, 2 ноября 2016, 23:39

Центр обслуживания граждан, который был открыт год назад и стал визитной карточкой команды губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, прекращает свою работу.

Об этом сообщил сам глава ОГА на специально созванном брифинге, пишет "Думская".

По его словам, причина закрытия центра — "коррупционные законодательные нововведения".

Так губернатор называет "антирейдерский" закон, который якобы перекрывает финансирование учреждения.

Среди прочих причин закрытия Центра Михаил Саакашвили назвал нежелание центральных и городских властей расставаться с коррупционными схемами.

В частности, он обвинил министерство внутренних дел в нежелании передавать одесскому ЦОГу полномочия выдавать водительские удостоверения, а городские власти — в монополизации функций, связанных с регистрацией граждан и выдачей паспортов.

Как известно, центр на проспекте Шевченко, 4а стал визитной карточкой команды реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили.

К моменту его назначения на должность в Одессе уже был построен центр обслуживания граждан — его оборудовали в здании издательства "Черноморье", что на площади Деревянко.

Это областная коммунальная собственность.

На переоборудование и оснащение здания в 2012-2014 годах было потрачено более 40 миллионов гривен, и этот центр был готов к открытию.

Однако в июне 2015 года Саакашвили принял решение открыть новый центр на арендованных площадях в здании "Финбанка", расположенного напротив здания ОГА.

Новый центр начал работать 16 октября 2015 года. 

Первым посетителем стал президент Петр Порошенко — всего за пять минут ему оформили сувенирный паспорт.

Темы: Саакашвили Одесса
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