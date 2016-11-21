В России покажут антимайдановский фильм "Украина в огне"

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Понедельник, 21 ноября 2016, 14:47

В третью годовщину начала Евромайдана в Украине россиянам покажут фильм Оливера Стоуна "Украина в огне", в котором утверждается, что Майдан организовало Центральное разведывательное управление США.

Премьера этого фильма состоится 21 ноября на телеканале РЕН-TV.

Режиссировал фильм "Украина в огне" украинец Игорь Лопатёнок, который утверждает, что "это расследовательская журналистика".

Кто является спонсором фильма, российские СМИ не пишут. Однако сообщают, что известный сценарист Стоун для него поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Также в ленте есть отрывки интервью с бежавшим экс-президентом Украины Виктором Януковичем и министром внутренних дел тех времен Виталием Захарченко.

В анонсах фильма не упоминаются сторонники Майдана.

Путин назвал цветные революции "новым способом ведения войны", рассказал Стоуну о военной базе в Крыму и поразмышлял об украинской демократии.

Зацепило президента РФ и назначение Михэила Саакашвили главой Одесской области: "Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу".

"Ему не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А значит исполнять обязанности губернатора Одессы он может. А что, нет порядочных, профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев?" – цитирует Путина РИА Новости.

А "Московский комсомолец" пишет, что Янукович, рассказывая о своем бегстве в РФ, заявил: "Появилась информация у нашей разведки, что были специальные наемники. Им была поставлена задача: не захватывать президента, а расстрелять. И я обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы он разрешил мне выехать на территорию России".

А Захарченко в фильме якобы рассказывает, кто распорядился применить силу к митингующим: "Мы располагали информацией, что протестные акции в любом случае массово планируются и начнутся в 2015 году. Но оппозиция воспользовалась тем фактом, что сначала Кабинет министров, а затем и президент приняли решение временно отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС", – заявил экс-глава МВД Украины.

Американский журналист Роберт Пэрри, который ранее заявлял о "неонацизме" в Украине и замалчивании "правды" о крушении самолета MH17, использован в фильме как эксперт. Из его слов следует, что Национальный фонд в поддержку демократии и другие организации США спонсировали тренинги украинских активистов и работу журналистов, благодаря чему якобы в ноябре 2013 года запустились каналы Spilno TV, Громадське ТБ и Еспресо TV.

Анонсируя эту ленту, российские СМИ упоминают и нынешние события в Украине: драку Юрия Бойко и Олега Ляшко в Верховной Раде, "акции протеста", организованные в центре Киева на прошлой неделе, слова Юлии Тимошенко о том, что "режим Порошенко ничем не отличается от режима Януковича".

Алена Рощенко, УП

Темы: Майдан Евромайдан Росcия пропаганда США
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IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 16:32
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Павловского, Раппопорта.., а задолго до них был не только разработан, но и успешно в 1917 году апробирован на практике вождями большевиками – Троцким-Бронштейном, Лениным-Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» числом не более в пару тысяч особей, преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшихся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно большевистский сценарий захвата власти в украинских областных городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов (по-одесски - "наших") был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года.
Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: «Захаров», 2005
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IP: 188.190.54.---Shablo21.11.2016 15:27
Украина в огне, а россия в говне. Так будет правильно. Как известно золото огнем очищается, а говном... ну как в популярной на московии песне: "Смесь из грязи и говна -- это Родина моя!".
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 15:17
"А "Московский комсомолец" пише, що Янукович, розповідаючи про свою втечу в РФ, заявив: "З'явилася інформація в нашої розвідки, що були спеціальні найманці. Їм було поставлено завдання: не захоплювати президента, а розстріляти. І я звернувся до президента Володимира Путіна, щоб він дозволив мені виїхати на територію Росії"."
Відчуйте різницю: в 1974 р. чилійському президенту Альєнде Піночет запропонував персональний літак, який мав вивезти його з країни. Альєнде відмовився: одів шолом і бронежилет, взяв АК і відстрілювася з вікон президентського палацу від заколотників поки не загинув.
А цей "верховний головнокомандувач" наклав в штани, коли ще не пролунав жодний постріл навіть в бік йогоо прихильників і дременув з країни, не забувши ще й прихопити своє барахлішко. І комусь зараз цікаво брати інтерв'ю у цієї нікчеми.
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