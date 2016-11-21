В России покажут антимайдановский фильм "Украина в огне"

В третью годовщину начала Евромайдана в Украине россиянам покажут фильм Оливера Стоуна "Украина в огне", в котором утверждается, что Майдан организовало Центральное разведывательное управление США.

Премьера этого фильма состоится 21 ноября на телеканале РЕН-TV.

Режиссировал фильм "Украина в огне" украинец Игорь Лопатёнок, который утверждает, что "это расследовательская журналистика".

Кто является спонсором фильма, российские СМИ не пишут. Однако сообщают, что известный сценарист Стоун для него поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Также в ленте есть отрывки интервью с бежавшим экс-президентом Украины Виктором Януковичем и министром внутренних дел тех времен Виталием Захарченко.

В анонсах фильма не упоминаются сторонники Майдана.

Путин назвал цветные революции "новым способом ведения войны", рассказал Стоуну о военной базе в Крыму и поразмышлял об украинской демократии.

Зацепило президента РФ и назначение Михэила Саакашвили главой Одесской области: "Это просто плевок, оскорбление одесситам да и всему украинскому народу".

"Ему не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А значит исполнять обязанности губернатора Одессы он может. А что, нет порядочных, профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев?" – цитирует Путина РИА Новости.

А "Московский комсомолец" пишет, что Янукович, рассказывая о своем бегстве в РФ, заявил: "Появилась информация у нашей разведки, что были специальные наемники. Им была поставлена задача: не захватывать президента, а расстрелять. И я обратился к президенту Владимиру Путину, чтобы он разрешил мне выехать на территорию России".

А Захарченко в фильме якобы рассказывает, кто распорядился применить силу к митингующим: "Мы располагали информацией, что протестные акции в любом случае массово планируются и начнутся в 2015 году. Но оппозиция воспользовалась тем фактом, что сначала Кабинет министров, а затем и президент приняли решение временно отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС", – заявил экс-глава МВД Украины.

Американский журналист Роберт Пэрри, который ранее заявлял о "неонацизме" в Украине и замалчивании "правды" о крушении самолета MH17, использован в фильме как эксперт. Из его слов следует, что Национальный фонд в поддержку демократии и другие организации США спонсировали тренинги украинских активистов и работу журналистов, благодаря чему якобы в ноябре 2013 года запустились каналы Spilno TV, Громадське ТБ и Еспресо TV.

Анонсируя эту ленту, российские СМИ упоминают и нынешние события в Украине: драку Юрия Бойко и Олега Ляшко в Верховной Раде, "акции протеста", организованные в центре Киева на прошлой неделе, слова Юлии Тимошенко о том, что "режим Порошенко ничем не отличается от режима Януковича".

Алена Рощенко, УП