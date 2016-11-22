Пинчук кроме Клинтон выделял средства и Трампу – СМИ

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Вторник, 22 ноября 2016, 14:27

Украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошедших выборах в США Хиллари Клинтон, как оказалось, выделял средства и Дональду Трампу.

Об этом пишет американское издание Fast Company.

Как пишет издание, согласно отчетам Фонда Трампа, в 2015 году Пинчук выделил Трампу $ 150 000.

"Кажется, Фонд Трампа имеет общего донора с Фондом Клинтон - украинского миллиардера, бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука. Олигарх перечислил 150 тысяч долларов в фонд Трампа в 2015 году", - написало издание.

 
 
Пинчук перечислил Трампу $150 тысяч
fastcompany.com

Как писала "Украинская правда", всего в течение нескольких лет украинский бизнесмен перечислил семье Клинтонов не менее 8,1 миллиона долларов. По подсчетам издания The Wall Street Journal до 2014 года Украинцы были самыми щедрыми донорами Clinton Foundation, и эта сумма достигала 10 млн долларов.

Напомним, на выборах в США победил Дональд Трамп.

Украинская правда

Темы: Пинчук Трамп
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Комментарии — 2
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IP: 136.242.180.---Taras Zvir22.11.2016 16:08
Тобто Пінчук давав гроші не задля того, щоб відбілити тестя, так? Бо про Гонгадзе ніхто не забув. Не потрібно тут нікого пошивати в дурні. Hillary Clinton Foundation - це найбільший кримінальний синдикат США.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович22.11.2016 14:38
Звісно,чого б не бути щедрим,адже прибутки з награбованих українських підприємств поступають регулярно.
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