Битва за Вашингтон. Лобі Віктора Пінчука

Українські політики і олігархи розіграли карту лобізму Сполучених Штатів Америки ще з перших років незалежності України.

Вони готові платити за дорогі послуги американських лобістів, аби уникнути міжнародних санкцій чи кримінального переслідування.

Так віденський в’язень Дмитро Фірташ виклав майже мільйон доларів, аби "пом’якшити" відповідальність перед законом у штаті Ілінойс, де українського олігарха звинувачують у підкупі чиновників Індії.

Аби отримати американську візу, лобістів наймав і нев’їздний до США, колишній нардеп " Юрій Іванющенко.

Олександр Тимошенко лобіював звільнення ув’язненої дружини та міжнародні санкції щодо президента України Віктора Януковича.

Контрлобіюванням щодо оточення Януковича займався Пол Манафорт.

Саме відомий американський політтехнолог допоміг перерахувати 2,2 мільйони доларів відразу двом лобістським компаніям за "відбілювання репутації" Януковича без реєстрації таких послуг у міністерстві юстиції США, а отже у обхід закону США.

Така "винахідливість" коштувала Полу Манафорту посади керівника передвиборчого штабу Дональда Трампа та ймовірної кримінальної відповідальності за несплату податків.

Аби з’ясувати хто в Україні і з якою метою користується послугами американських лобістів, "Українська Правда" запускає серію матеріалів "Битва за Вашингтон".

Перша частина – "Лобі Пінчука"– стосується представництва інтересів олігарха в українському парламенті та в оточенні кандидата на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Лобі Пінчука

Тринадцять років поспіль Віктор Пінчук проводить міжнародну конференцію YES.

Серед гостей цього заходу щороку – впливові світові політики. У різні роки форум відвідували Хілларі та Білл Клінтон, колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер та інші.

Проте, як виявилося, не шкодує зусиль Пінчук не тільки, аби знайомити зі світовою елітою українську публіку.

Так само бізнесмен просуває і українських політиків у Вашингтоні.

Принаймні такого висновку можна дійти, якщо уважно вивчити звіти американських лобістських компаній, які подаються до Міністерства юстиції.

Цього року Віктор Пінчук коштом фондів Victor Pinchuk Foundation and EastOne сплатив американським лобістам 40 тисяч доларів за організацію ряду зустрічей для української парламентарки від фракції БПП Ольги Бєлькової.

Згадується у документі і Павло Різаненко, що також входить у президентську фракцію.

Ольга Бєлькова і Павло Різаненко вперше отримали депутатські мандати у 2012 році. У попередньому, VII-ому, скликанні вони представляли в парламенті фракцію партії "УДАР" Віталія Кличка.

Бєлькова, у якості заступника голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки опікується питаннями газового сектору.

Натомість Різаненко займається переважно банківським сектором як член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Також до його сфери відповідальності входять питання приватизації. Різаненко– заступник голови Спеціальної контрольної комісії ВРУ з питань приватизації.

Прізвища депутатів фракції БПП Ольги Бєлькової та Павла Різаненка фігурують у звіті американського лобіста Дага Шона до Міністерства юстицій США від 16 травня 2016 року.

Як зазначено у документі, на замовлення Віктора Пінчука для депутатки Ольги Белькової лобісти вели переговори із 76 особами.

У списку переважно сенатори, конгресмени та американські журналісти. 72 із них, щоправда, не дали згоди на тет-а-тет із Бєльковою. Як факт відбулися лише чотири зустрчі.

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Так, 6 квітня 2016-ого у Вашингтоні Бєлькова зустрічалася із Самуелем Чарапом, директором російської та євразійської програм у Міжнародному Інституті стратегічних досліджень.

12 квітня депутатка мала насичений графік із відразу трьох зустрічей.

Бєлькова провела зустрічі із Ліз Зентос, директором із питань Східної Європи Ради національної безпеки США та її із колегою Еріком Кіарамеллою, що працює над українським питанням.

У звіті також міститься згадка про зустріч із Майклом Кіммеджом, який є у числі персоналу планування політики Державного Департаменту.

Того ж дня Бєлькова разом з Павлом Різаненком завітала до Девіда Кремера, що представляє Інститут Маккейна.

Сам Різаненко у коментарі УП запевняє, що на організовану коштом фонду Віктора Пінчука зустріч "прийшов на запрошення Бєлькової".

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Про поїздку до США на початку квітня, у зазначені лобістами дати, депутатка фракції БПП згадує на власній facebook сторінці, щоправда, переважно у контексті Global Parliamentary Conference.

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Є у її дописах згадка і про зустріч із послом України у США, утім жодним словом про осіб, зазначених у звітах американських лобістів.

"Я зустрічалася із ними як член парламенту", – підтверджує депутатка зустрічі, які мали місце у Вашингтоні.

Проте тут же заперечує факт оплати лобістських послуг Віктором Пінчуком: "Не знала ні про які такі домовленості. Я була там (у Вашингтоні– УП ) на офіційне запрошення Atlantic Council".

Разом із тим, контакту із лобістом Дагом Шоном депутатка із президентської фракції БПП не заперечує.

"Я просто у нього запитала "кого ти знаєш зі сфери енергетики?" і мені навели список". На додачу депутатка запевняє: "Я вважала це дружнім проханням, а Даг мене просто підставив", – прокоментувала вона УП.

Із менеджерів – у депутати

До отримання депутатського мандату у 2012-ому, Ольга Бєлькова чотири роки працювала директором з міжнародних проектів Фонду Віктора Пінчука, зокрема вона керувала проектом WorldWideStudies.

Запускаючи саме цю програму Victor Pinchuk Foundation Бєлькова і познайомилася із Дагом Шоном: "Він був консультантом фонду – ми контактували щодо співпраці із американськими вузами", – розповідає Бєлькова.

Учасниками програми WorldWideStudies фонду Віктора Пінчука є три нинішні депутати ВРУ, зокрема два БЮТівця – Олексій Рябчин та Альона Шкрум та представниця блоку "Народний фронт" Наталія Кацер-Бучковська.

Остання у попередньому скликанні ВРУ була помічницею депутатки Бєлькової.

Двоє з трьох "випускників" програми Victor Pinchuk Foundation, Рябчин та Кацер-Бучковська, як і Бєлькова входять до комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерного забезпечення, який зокрема розглядає питання зі сфери інтересів бізнесу Віктора Пінчука.

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"Я в комітету займаюся напрямком газу. У мене одна адженда– просувати наших 4-5 законопроектів, тому я співпрацюю з НАК "Нафтогаз України", із "Укргазвидобування", – говорить Бєлькова.

У квітні минулого року парламент імплементував "зміни до законів щодо посилення прозорості видобувних галузей", які ініціювала Ольга Бєлькова. Сорок поправок депутатки від БПП враховано до закону "Про ринок природного газу".

Як уже писала раніше Українська Правда, у компанії "Укргазвидобування" також працюють колишні менеджери Віктора Пінчука.

Зокрема – заступник голови Укргазвидобування Олександр Романюк, що раніше був радником генерального директора групи Пінчука East One.

Джерела "Української правди" в оточенні президента Порошенка на початку серпня запевняли, що Пінчук завдяки впливу на менеджмент компанії хоче отримати контроль над найперспективнішими родовищамі державного підприємства.

Подробиці – у тексті "ТОВ з химерами. Друзі президента і Злочевський ділять нафтогазові родовища".

Запитання щодо державного підприємства "Укргазвидобування" прес-служба Віктора Пінчука залишила без відповіді.

Натомість надала "Українській Правді" письмовий коментар від лобіста Дага Шона щодо організованих зустрічей для українських депутатів, які оплатила Pinchuk Foundation та EastOne.

На відміну від заяв Ольги Бєлькової про власну ініціативу у спілкуванні із лобістом, американець Шон констатував: "Пан Пінчук попросив Дага Шона представити депутата Бєлькову законотворцям та державним чиновникам", "компанія Дага Шона організувала 3 або 4 зустрічі для народних депутатів Бєлькової та її колеги– іншого народного депутата", – зазначено у листі, який надіслала УП прес-служба Віктора Пінчука.

Старі друзі

Зять Леоніда Кучми, відповідно до звітів у Міністерство юстиції США, звертається за послугами Дагласа Шона вартістю у 40 тисяч $ на місяць ще з 2011-ого року.

Американський лобіст позиціонує себе як "один з найбільш впливових консультантів у таборі Демократичної партії США за останні тридцять років".

Серед клієнтів Шона – мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, президент США Білл Клінтон та перша жінка-кандидат у президенти Хілларі Клінтон.

Більшість зустрічей, які Шон організував особисто для Віктора Пінчука – із оточення Клінтонів.

Найчастіше у звітах лобіста фігурує ім’я Мелані Вервіер. Посол з особистих доручень у справах жінок була помічником президента США Біла Клінтона та головою адміністрації першої леді Хілларі Клінтон.

У 2012 -му році Даг Шон саме через Мелані Вервіер лобіював особисту зустріч державного секретаря Гілларі Клінтон із Арсенієм Яценюком незадовго до парламентських виборів, де "Батьківщина" об’єднана із "Фронтом змін" отримала 102 депутатських мандати.

Того ж року за посередництва Вервіер, Шон домовлявся про побачення Хілларі Клінтон безпосередньо із Віктором Пінчуком.

Фонд Віктора Пінчука регулярно згадується у переліку благодійників Clinton Foundation.

<a href="https://assets.documentcloud.org/documents/3115978/Pinchuk.pdf">Pinchuk (PDF)</a> <br /> <a href="https://assets.documentcloud.org/documents/3115978/Pinchuk.txt">Pinchuk (Text)</a>

Відповідно до щорічних звітів фонду, український бізнесмен перерахував родині Клінтонів 8,1 мільйон доларів. За підрахунками видання The Wall Street Journal до 2014 року українці були найщедрішими донорами Clinton Foundation.

"Інвестиції" українського олігарха не залишаються непоміченими родиною Клінтон.

У жовтні 2012 Віктор Пінчук був серед гостей на 65-ому дні народження Біла Клінтона, а у вересні 2013 року Хіларі Клінтон виступила із промовою на конференції YES, яку Віктор Пінчук організовував у Лівадійському палаці.

Фонд Пінчука є донором Clinton Global Initiative Annual Meeting. Щорічну подію у Нью-Йорку минулої осені відвідав і президент України Петро Порошенко.

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Двічі на Clinton Global Initiative Annual Meeting була присутня і Ольга Бєлькова.

"Ми робили "commitment" ("зобов’язання" – переклад з англ.) щодо студентської програми WorldWideStudies", – пояснила Белькова у коментарі УП.

Ініціатива фонду Віктора Пінчука WorldWideStudies фігурує на сайті Clinton Foundation. За інформацією офіційного порталу родини Клінтон, вона "прагне навчати нове покоління українських лідерів і професіоналів для того, щоб модернізувати Україну і вирішувати проблеми 21-го століття".

На гедоністичну мету Віктор Пінчук взяв зобов’язання витратити 29 мільйонів доларів протягом 5 років. Фактично ж інвестиції у "перспективну молодь" із 2009 року не перевищили 2 мільйони доларів.

Довгострокові інвестиції українського олігарха у лобі зможуть окупитися вже скоро.

За умови, якщо господарем Білого Дому вдруге стане родина Клінтонів.

Тетяна Козирєва, для УП