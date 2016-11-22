Пінчук крім Клінтон виділяв кошти й Трампу – ЗМІ

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Вівторок, 22 листопада 2016, 14:27

Український олігарх Віктор Пінчук, відомий своєю підтримкою на минулих виборах в США Хілларі Клінтон, як виявилося, виділяв кошти і її супернику Дональду Трампу.

Про це пише американське видання Fast Company.

Як пише видання, згідно із звітами Фонду Трампа, у 2015 році Пінчук виділив Трампу $150 тисяч.

"Здається Фонд Трампа має спільного донора з Фондом Клінтон – українського мільярдера, бізнесмена і філантропа Віктора Пінчука. Олігарх дав 150 тисяч доларів у фонд Трампа у 2015 році", - написало видання.

 
 
Пінчук перерахував Трампу $150 тисяч
fastcompany.com

Як писала "Українська правда", загалом упродовж кількох років український бізнесмен перерахував родині Клінтонів не менше 8,1 мільйон доларів. За підрахунками видання The Wall Street Journal до 2014 року українці були найщедрішими донорами Clinton Foundation, і ця сума сягала 10 млн доларів.

Нагадаємо, на виборах в США переміг Дональд Трамп.

Українська правда

Теми: Пінчук Трамп
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович22.11.2016 14:38
Звісно,чого б не бути щедрим,адже прибутки з награбованих українських підприємств поступають регулярно.
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