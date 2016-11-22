Более 1300 силовиков после аннексии Крыма стали предателями - Грицак

Более 1300 украинских силовиков из разных подразделений перешли на сторону России после аннексии Крыма.

Об этом во вторник на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак.

"Только по Крыму у нас более 1300 человек (перешедших на сторону РФ, и теперь служащих в вооруженных силах России, - ред.)", - сказал Грицак.

"Мы стараемся смотреть, как эти люди путешествуют иногда в Украину, или другие страны и делаем все возможное, чтобы привлечь их к ответственности, независимо от того, в каких подразделениях они служили: Нацгвардии, МВД или СБУ", - добавил глава СБУ.

По его словам, СБУ ведет реестр таких лиц.

Как известно, Служба безопасности рассказала подробности задержания дезертиров на админгранице с Крымом.



Александр Шумилин, УП