Lufthansa продлила протест до вечера четверга

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Среда, 23 ноября 2016, 13:52

Немецкий профсоюз пилотов Cockpit (VC) продлил забастовку летчиков авиакомпании Deutsche Lufthansa AG до вечера четверга.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение профсоюза.

В среду Lufthansa объявила об отмене 876 рейсов из 3 тыс., в том числе – более 50 дальнемагистральных, что затрагивает интересы 100 тыс. пассажиров. В четверг ожидаются аналогичные показатели, однако VC не исключает, что будут отменены все рейсы с вылетом из Германии.

В том числе, восемь рейсов были отменены в киевском аэропорту "Борисполь".

Пилоты Lufthansa проводят уже 14-ю забастовку за время тарифного спора с руководством компании, тянущегося уже два года. Повышения зарплат в Lufthansa не было уже около пяти лет, в связи с чем профсоюз требует увеличения окладов пилотам более чем на 20%, что соответствует ежегодному росту на 3,66%.

Группе Lufthansa помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings, Eurowings и доли в Brussels Airlines и турецкой SunExpress. В 2015 году они перевезли рекордное количество пассажиров - 107,7 млн человек.

В 2014-2015 годах Lufthansa отменила 16 тыс. рейсов из-за забастовок, потеряв на этом 463 млн евро.

Темы: авиа
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