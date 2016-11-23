В Борисполе отменили рейсы Lufthansa из-за забастовки
Среда, 23 ноября 2016, 08:25
В среду из-за забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa в Борисполе отменили восемь рейсов.
Так, отменено четыре рейса из Борисполя - по два во Франкфурт и Мюнхен.
Также отменены по два рейса из Франкфурта и Мюнхена.
На сайте аэропорта Львова нет информации о дневных рейсах из Мюнхена и в Мюнхен - написано: "ожидается".
По информации профсоюза Lufthansa, забастовка затронет международных и внутренних перелетов.
Всего отменено 876 рейсов одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы из около 3000 рейсов, запланированных на среду, что повлияло на 100000 пассажиров.
Это уже 14-я забастовка Lufthansa.
Украинская правда