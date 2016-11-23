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В Борисполе отменили рейсы Lufthansa из-за забастовки

Среда, 23 ноября 2016, 08:25

В среду из-за забастовки пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa в Борисполе отменили восемь рейсов.

Так, отменено четыре рейса из Борисполя - по два во Франкфурт и Мюнхен.

Также отменены по два рейса из Франкфурта и Мюнхена.

На сайте аэропорта Львова нет информации о дневных рейсах из Мюнхена и в Мюнхен - написано: "ожидается".

По информации профсоюза Lufthansa, забастовка затронет международных и внутренних перелетов.

Всего отменено 876 рейсов одного из крупнейших авиаперевозчиков Европы из около 3000 рейсов, запланированных на среду, что повлияло на 100000 пассажиров.

Это уже 14-я забастовка Lufthansa.

Украинская правда

Темы: авиа
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