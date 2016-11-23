Медяник в суде расхвалил "государственную позицию" Ефремова

00
1
Среда, 23 ноября 2016, 16:33

Экс-регионал Владимир Медяник утверждает, что не слышал, чтобы экс-лидер фракции Александр Ефремов призывал к изменению границ территории Украины.

Об этом он сказал в зале Печерского райсуда, где его допрашивают по делу Ефремова.

Так, на вопрос, известны ли Медянику факты о призывах изменить границы территории Украины Ефремовым, он ответил:

"По моему мнению, Ефремов не тот человек, который мог этим заниматься", – сказал он.

"Позиция его по захвату здания СБУ в Луганске была государственная, то есть государственные органы должны этим заниматься", (решением этой ситуации - ред.)", – отметил он.

"У него была позиция на спокойный выход из конфликта, на переговоры", – добавил Медяник.

На прямой вопрос, была ли у Ефремова проукраинская позиция весной 2014 он сказал:

"Это лучше Ефремова спросить. Понимаете, позиция была не проукраинская, или непроукраинская. Не было такой формулировки, была государственная позиция", – отметил экс-нардеп.

Кроме того Медяник пожаловался на давление прокуроров и следователей в ходе предварительного своего допроса.

"31 августа был допрос, меня привезли на 2 часа раньше без адвоката. Следователь Захаров, прокурор Кожуховский полтора часа моделировали, что я должен сказать под протокол. Они требовали, чтобы я дал показания на своих бывших коллег и в частности Ефремова", – пожаловался Медяник.

При этом он добавил, что от этого отказался и допрос проводился с адвокатом.

Также Медяник утверждает, что прокурор после допроса пытался вручить ему протокол с несколькими расшифровками вопросов-ответов, которых не было во время допроса. Но он отказался его подписать и попросил переписать.

Так же Медяника опросил сам Ефремов.

"Обращался ли я к вам с какими-то просьбами о проведении референдума? Обращался ли я к вам с просьбой о проведении митингов за ЛНР? Есть ли у вас данные, что я вел с кем-то переговоры по ЛНР?", – спрашивал Ефремов.

На все вопросы Медяник ответил "Нет".

В связи с озвученными свидетелем фактами защита Ефремова также попросила отвода прокурора Павла Кожуховского.

Роман Кравец, УП

Темы: Ефремов суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
По делу Ефремова допросят экс-регионала, который ранее вышел из СИЗО 23 ноября 2016, 15:43
Горбатюк: дело "диктаторских законов" более года саботируется судом 23 ноября 2016, 15:31
Суд по делу Ефремова отказался отводить судью 22 ноября 2016, 12:15
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.132.152.---Kostantyn_23.11.2016 16:54
моя думка - вища міра покарання і медянику і євремову
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря
Нищук: волну с "генетикой" подняли российские СМИ
В России задержали украинца и передали донецким боевикам – Геращенко
Медяник в суде расхвалил "государственную позицию" Ефремова
Все новости
От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах

Отпущение греха

Папа римский Франциск разрешил прощать аборты