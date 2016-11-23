Левочкин ответил Авакова на обвинения в разгоне Майдана

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Среда, 23 ноября 2016, 16:58

Депутат "Оппозиционного блока" экс-глава Администрации президента Сергей Левочкин заявляет о лжи главы МВД Арсена Авакова.

Об этом он заявил в комментирии "Украинской правде".

На обвинения в организации избиения майдановцев Левочкин ответил: "Напомню, что именно неоправданная жестокость милиции против студентов на площади Независимости 30 ноября 2013 стала причиной моего протеста и ухода с поста главы Администрации президента".

"Все это широко известно и лучше всего демонстрирует, что очередное хамское заявление Авакова, как и предыдущие, построено на лжи", - добавил он.

По словам Левочкина, "аваковские сентенции, как правило, - ложь, направленная на отвлечение внимания от собственных преступлений или его провальной работы".

"А в нынешнем случае - от того, что до сих пор не наказаны виновные в террористической атаке против журналистов "Интера" 4 сентября", - заявил он.

Как известно, 23 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что автором разгона Евромайдана был тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин.

Жестокий разгон активистов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 положил начало массовым протестам против тогдашней власти.

Левочкина также обвинял в разгоне площади экс-президент Виктор Янукович, а также экс-глава столичной милиции Валерий Коряк, однако Аваков, по данным канала, выступил с такими обвинениями впервые.

Тем не менее, Аваков неоднократно резко критиковал Левочкина. Также он намекал, что Левочкин договорился с президентом Петром Порошенко, чтобы канал "Интер" критиковал только партию "Народный фронт", но не БПП.

Как известно, в пятницу в украинском суде должен состояться видеодопрос Януковича.

Украинская правда

Темы: Левочкин Аваков Майдан
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Комментарии — 2
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк23.11.2016 18:03
Ну що тут скажеш, тепер Льовочкін може говорити, що заманеться, бо іже пройшов час а його так і не затримували, і навіть не збираються, але це питання до НАБУ, СБУ та ГПУ чому так.
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IP: 91.199.93.---chesno123.11.2016 17:02
Аваков на ИНТЕР глаз положил? Значит скоро выборы
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