Рейтинг Путина растет второй месяц подряд

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Среда, 23 ноября 2016, 17:43

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина среди россиян в ноябре достиг 86%.

Об этом свидетельствуют свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает российское агентство "РИА Новости".

В то же время, социологи попросили россиян назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют.

Первое место занял Путин (59%), за ним следуют министр обороны РФ Сергей Шойгу (27%), глава МИД Сергей Лавров (25%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (16%) и Медведев (16%).

В августе и сентябре рейтинг поддержки Путина был на уровне 82%. В октябре - 84%.

В 2015 году в октябре рейтинг одобрения работы Путина достиг уровня в 89,9%.

Темы: Путин рейтинг Росcия
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