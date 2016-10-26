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Рейтинг Путіна знову б'є рекорди

Середа, 26 жовтня 2016, 19:04

Схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна досягло максимуму за 2016 рік.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російським "Левада-центром", передає "Новая газета".

Так 84% росіян заявили, що схвалюють діяльність Путіна (у вересні цей показник досягав 82%).

Згідно з результатами опитування, найбільше росіяни довіряють теж Путіну (52%). На другому місці за довірою міністр оборони Сергій Шойгу (24%) і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (24%).

Водночас, впевненість росіян в тому, що справи в країні йдуть цілком в правильному напрямку, сягнула річного максимуму - з цим твердженням погодилися 55% респондентів.

Як відомо, у 2015 році у жовтні рейтинг схвалення роботи російського президента Володимира Путіна досяг рівня в 89,9%.

Теми: ПутінРосія
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