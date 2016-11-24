Пункт пропуска "Золотое" не работает: боевики не пропускают людей

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Четверг, 24 ноября 2016, 09:16

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области не работает, так как боевики так и не приняли решения о пропуске граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 24 ноября.

"Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, кроме КПВВ "Золотое", что на дорожном коридоре "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск", – сказано в сообщении.

"Его работа временно приостановлена согласно приказу штаба АТО, в связи с тем, что на противоположной стороне так и не было принято решение о пропуске граждан на этом направлении", – объясняют пограничники.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Силы должны быть отведены на этих точках после недели тишины. Пока удалось развести силы рядом с Петровским и Золотым, а в Станице Луганской процесс еще не начался.

Открыть пункт пропуска в Золотом должны были после разведения войск.

23 ноября боевики должны были начать пропуск на контрольном пункте "Золотое", но этого не произошло.

В тот же день Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске предварительно договорилась об открытии КПВВ "Золотое" до 10 декабря.

Темы: Донбасс Минские соглашения Пограничная служба
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