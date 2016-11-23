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Переговоры в Минске: Договорились открыть КПВВ в Золотом до 10 декабря

Среда, 23 ноября 2016, 17:11

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске предварительно договорилась об открытии КПВВ "Золотое" до 10 декабря.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Строго придерживаясь взятых на себя обязательств, сегодня утром Украина была полностью готова к запуску работы КПВВ в Золотом. Однако представители ОРЛО продолжают блокировать его работу", - написала она на Facebook.

"Во время заседания Трехсторонней контактной группы достигнута предварительная договоренность об открытии этого пункта пропуска к 10 декабря. Украинская сторона готова к работе данного КПВВ ещё с марта 2016 года", - добавила Олифер.

По ее словам, во время работы подгруппы по безопасности в среду Украина в очередной раз поставила вопрос возвращения к линии разграничения от 19 сентября 2014 года, в соответствии с которой Дебальцево должно находится под контролем Украины.

"Дальнейшая имплементация рамочного решения о разведении сил и средств может произойти после демилитаризации Дебальцево. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО разведение сил и средств в районе Станицы Луганской можно провести с 26 ноября 2016 года", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Она также отметила, что Трёхсторонняя контактная группа приняла решение о том, чтобы на следующей встрече в Минске заслушать Виктора Медведчука и представителей ОРДЛО о ходе освобождения незаконно удерживаемых лиц .

В то же время в политической подгруппе, по ее словам, продолжается обсуждение модальностей выборов в ОРДЛО.

"В экономической подгруппе Украина поставила ряд принципиальных вопросов. Критическим является дальнейшее блокирование договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы касательно внедрения механизма оплаты за воду", - сообщила Олифер.

"Такой механизм необходим для дальнейших бесперебойных поставок воды жителям всей Луганской области. Несмотря на достигнутые соглашения и создание соответствующего механизма, ОРЛО на протяжении двух месяцев не присылает своего представителя для подписания соответствующих документов по обеспечению поставок воды", - добавила она.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияАТО
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