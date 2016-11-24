ФСБ заявляет, что задержала в Севастополе шпиона Украины

00
2
Четверг, 24 ноября 2016, 10:30
скриншот

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о задержании в Севастополе капитана запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже на Украину.

Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ от 24 ноября.

"22 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич", – заявляет ведомство.

По утверждению ФСБ России, "Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".

Ведется следствие.

Пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в комментарии "Украинской правде" сказал, что ФСБ РФ "назначает" новых диверсантов из людей, которые давно отправлены в запас и живут гражданской жизнью.

Он добавил, что российская спецслужба использует базу данных с личными делами бывших военнослужащих, служивших в Вооруженных сил Украины или Черноморском флоте РФ до аннексии Крыма.

Как известно, на днях Россия обвинила Украину в "похищении" двух своих военных, но украинская сторона заявила, что на Чонгаре задержали двух дезертиров из украинской армии, которые выехали за пределы аннексированного Крыма за документами об образовании в Украине.

В августе 2016 года в Крыму произошла перестрелка – и Россия обвинила Украину в подготовке терактов в Крыму. РФ повысила меры безопасности, пограничные пункты пропуска на админгранице с аннексированным полуостровом работали с перебоями.

Через три месяца, 10 ноября, спецслужбы РФ заявили, что накануне в Севастополе задержали "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсии на стратегических объектах захваченного Россией Крыма.

14 ноября ФСБ показала видеозаписи, на которых задержанные в Севастополе Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарбов на камеру "признаются в шпионаже".

21 ноября в Крыму задержали и арестовали еще двух мужчин, которые в РФ назвали "украинскими диверсантами".

Украина отрицает все обвинения в диверсионной деятельности на территории Крыма.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым Росcия ФСБ разведка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин назвал вероломством задержание военных на Чонгаре 23 ноября 2016, 15:50
Украина составляет список причастных к аресту Афанасьева в Крыму 23 ноября 2016, 15:17
У Украины достаточно доказательств контроля РФ над боевиками – юрист ВСУ 23 ноября 2016, 12:07
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 5.254.65.---shidnyak24.11.2016 11:13
Для них всі українці шпигуни.
ОтветитьС цитатой
IP: 80.91.189.---GORs24.11.2016 10:48
Шо, опять?!!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Автомайдан связывает обыск с их расследованиями по судьям
Гонтарева: суд восстановил "самый грязный" банк спонсора "Батькивщины"
ФСБ заявляет, что задержала в Севастополе шпиона Украины
У Автомайдановца обыски за то, что он ходил на суд по Курченко и Клименко
Все новости
Фетиш или артефакт

Винил умер, да здравствует винил: почему украинцы снова покупают пластинки

От создателей

Заведение для ценителей вина и джаза на Золотых Воротах