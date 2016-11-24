ФСБ заявляет, что задержала в Севастополе шпиона Украины

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о задержании в Севастополе капитана запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже на Украину.

Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ от 24 ноября.

"22 ноября Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич", – заявляет ведомство.

По утверждению ФСБ России, "Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".

ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемого украинского шпионаhttps://t.co/B7lq3I7cO6 pic.twitter.com/XemjrY9XrD — РИА Новости (@rianru) November 24, 2016

ФСБ России возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".

Ведется следствие.

Пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в комментарии "Украинской правде" сказал, что ФСБ РФ "назначает" новых диверсантов из людей, которые давно отправлены в запас и живут гражданской жизнью.

Он добавил, что российская спецслужба использует базу данных с личными делами бывших военнослужащих, служивших в Вооруженных сил Украины или Черноморском флоте РФ до аннексии Крыма.

Как известно, на днях Россия обвинила Украину в "похищении" двух своих военных, но украинская сторона заявила, что на Чонгаре задержали двух дезертиров из украинской армии, которые выехали за пределы аннексированного Крыма за документами об образовании в Украине.

В августе 2016 года в Крыму произошла перестрелка – и Россия обвинила Украину в подготовке терактов в Крыму. РФ повысила меры безопасности, пограничные пункты пропуска на админгранице с аннексированным полуостровом работали с перебоями.

Через три месяца, 10 ноября, спецслужбы РФ заявили, что накануне в Севастополе задержали "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсии на стратегических объектах захваченного Россией Крыма.

14 ноября ФСБ показала видеозаписи, на которых задержанные в Севастополе Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарбов на камеру "признаются в шпионаже".

21 ноября в Крыму задержали и арестовали еще двух мужчин, которые в РФ назвали "украинскими диверсантами".

Украина отрицает все обвинения в диверсионной деятельности на территории Крыма.

Алена Рощенко, УП