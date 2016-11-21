В оккупированном Крыму арестовали еще двоих "диверсантов"

В оккупированном Крыму суд арестовал двоих человек, которых уже окрестили "украинскими диверсантами".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Задержаны и арестованы еще два украинских диверсанта", — сказали в суде.

В частности, один из них Алексей Стогний, которого российские СМИ именуют полковником Главного разведуправления Украины. Второй Глеб Шаблий, которого называют украинским офицером.

Они были задержаны и арестованы на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

В суде, контролируемом российской оккупационной властью якобы установили связь задержанных с тремя ранее задержанными украинцами.

"Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе", — сказал собеседник.

Ранее российские СМИ сообщили о задержании Стогния и Шаблия.

По утверждению пропагандистского российского канала Россия 1, именно Стогний был задержан 15 ноября, когда шел с пистолетом на агентурную встречу.

Стогний был тесно связан с так называемой группой Штыбликова.

РосСМи показали отрывок видео с допросом Стогния, где он утвердительно ответил на вопрос, получал ли он деньги за ведение разведывательной деятельности.

"Да, получал. Причем неоднократно ездил в город Киев. Также денежные средства мне передавал Дмитрий Штыбликов, который приезжал из Киева. Передача средств происходила в моем магазине", — говорит задержанный на оперативном видео силовиков.

"Прикрытием" для Алексея Стогния служил магазин канцелярских товаров и игрушек в Севастополе. Он — будучи выпускником Севастопольского военно-морского института имени Нахимова по специальности "радиотехническое вооружение", служил на украинском флоте. Сейчас он — старший офицер 13-го отдела первого департамента Главного управления разведки Минобороны Украины", утверждают российские СМИ.

Второй задержанный, Глеб Шаблий занимался бизнесом, но при этом был капитаном второго ранга.

"По указанию руководства Главного управления разведки Министерства обороны Украины выполнял разведывательные задания", — приводит слова Шаблия СМИ.

В сюжете телеканала Россия1 во время программы пропагандиста Дмитрия Киселева не обошлось и без визитки Яроша.

Оксана Коваленко, УП