В России придумали поднимать туризм в Крыму за счет Сочи

Руководитель Федерального агентства России по туризму Олег Сафонов предложил туроператорам, которые работают на рынке внутреннего туризма, создать пакетный тур, в рамках которого можно будет посетить и Сочи, и аннексирован в 2014 году Крым.

Об этом он сказал, выступая на пленарном заседании в рамках Международного туристического форума в Сочи, передает российское агентство РИА Новости.

"Мне кажется интересным и очень важным создание пакетного тура "Сочи - Крым". Считаю, что это будет очень интересный и востребованный турпродукт", - поделился он своими мыслями.

Как сообщает агентство, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди поддержал эту идею и предложил развивать ее в рамках круизного туризма.

"Круизный туризм даст толчок развитию туризма в Краснодарском крае, но только в связке с посещением Крыма", - сказал чиновник.

Как известно, 24 ноября Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в Севастополе бывшего военнослужащего штаба Черноморского флота капитана 2 ранга запаса Леонида Пархоменко по подозрению в шпионаже в Украине.