ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про затримання в Севастополі капітана запасу Леоніда Пархоменка за підозрою в шпигунстві на Україну.

Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ від 24 листопада.

"22 листопада Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затримано колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту капітана 2 рангу запасу Пархоменка Леоніда Сергійовича", – заявляє відомство.

За твердженням ФСБ Росії, "Пархоменко, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав іноземній спецслужбі дані про діяльність Чорноморського флоту (РФ), яка містить державну таємницю".

ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемого украинского шпионаhttps://t.co/B7lq3I7cO6 pic.twitter.com/XemjrY9XrD — РИА Новости (@rianru) November 24, 2016

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ "Державна зрада".

Ведеться слідство.

Речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко у коментарі "Українській правді" сказав, що ФСБ РФ "призначає" нових диверсантів із людей, які давно відправлені в запас і живуть цивільним життям.

Він додав, що російська спецслужба використовує базу даних із особовими справами колишніх військовослужбовців, які служили в Збройних сил України чи Чорноморському флоті РФ до анексії Криму.

Як відомо, днями Росія звинуватила Україну в "викраденні" двох свої військових, але українська сторона заявила, що на Чонгарі затримали двох дезертирів із української армії, які виїхали за межі анексованого Криму по документи про освіту в Україні.

У серпні 2016 року в Криму сталася перестрілка – і Росія звинуватила Україну в підготовці терактів у Криму. РФ підвищила заходи безпеки, прикордонні пункти пропуску на адмінкордоні з анексованим півостровом працювали з перебоями.

За три місяці, 10 листопада спецслужби РФ заявили, що напередодні в Севастополі затримали "українських диверсантів", які нібито планували диверсії на стратегічних об'єктах захопленого Росією Криму.

14 листопада ФСБ показала відеозаписи, на яких затримані в Севастополі Дмитро Штибліков та Олексій Бесарбов на камеру "зізнаються у шпигунстві".

21 листопада в Криму затримали й арештували ще двох чоловіків, яких у РФ назвали "українськими диверсантами".

Україна заперечує всі звинувачення в диверсійній діяльності на території Криму.

Олена Рощенко, УП