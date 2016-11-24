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ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України

Четвер, 24 листопада 2016, 09:30
ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України
скріншот

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про затримання в Севастополі капітана запасу Леоніда Пархоменка за підозрою в шпигунстві на Україну.

Про це йдеться у повідомленні ФСБ РФ від 24 листопада.

"22 листопада Федеральною службою безпеки Російської Федерації в м. Севастополі затримано колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту капітана 2 рангу запасу Пархоменка Леоніда Сергійовича", – заявляє відомство.

За твердженням ФСБ Росії, "Пархоменко, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав іноземній спецслужбі дані про діяльність Чорноморського флоту (РФ), яка містить державну таємницю".

ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК РФ "Державна зрада".

Ведеться слідство.

Речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко у коментарі "Українській правді" сказав, що ФСБ РФ "призначає" нових диверсантів із людей, які давно відправлені в запас і живуть цивільним життям.

Він додав, що російська спецслужба використовує базу даних із особовими справами колишніх військовослужбовців, які служили в Збройних сил України чи Чорноморському флоті РФ до анексії Криму.

Як відомо, днями Росія звинуватила Україну в "викраденні" двох свої військових, але українська сторона заявила, що на Чонгарі затримали двох дезертирів із української армії, які виїхали за межі анексованого Криму по документи про освіту в Україні.

У серпні 2016 року в Криму сталася перестрілка – і Росія звинуватила Україну в підготовці терактів у Криму. РФ підвищила заходи безпеки, прикордонні пункти пропуску на адмінкордоні з анексованим півостровом працювали з перебоями.

За три місяці, 10 листопада спецслужби РФ заявили, що напередодні в Севастополі затримали "українських диверсантів", які нібито планували диверсії на стратегічних об'єктах захопленого Росією Криму.

14 листопада ФСБ показала відеозаписи, на яких затримані в Севастополі Дмитро Штибліков та Олексій Бесарбов на камеру "зізнаються у шпигунстві".

21 листопада в Криму затримали й арештували ще двох чоловіків, яких у РФ назвали "українськими диверсантами".

Україна заперечує всі звинувачення в диверсійній діяльності на території Криму.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяФСБрозвідка
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