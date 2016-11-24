ГПУ снова проиграла суд Лукаш и должна об этом всем рассказать

6373 просмотра
0
Четверг, 24 ноября 2016, 19:32

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру опровергнуть информацию об объявлении в международный розыск экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Только что Печерским районным судом города Киева удовлетворен мой иск к Генеральной прокуратуре о признании недостоверной информации, распространенной ГПУ на брифинге после моего "блестящего" задержания на кухне", - сообщила Лукаш, обнародовав копию судебного решения от 24 ноября.

 

Таким образом, суд признал недостоверной информацию, опубликованную бывшим спикером ГПУ Владиславом Куценко об объявлении Лукаш в международный розыск по линии Интерпола.

Суд обязал Генпрокуратуру в течение 10 дней опровергнуть эту информацию на официальном сайте ведомства, а Куценко - написать об этом на своей странице в Facebook.

Также Генпрокуратура должна уплатить судебный сбор в размере 1,46 тыс. гривен.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева.

5 октября Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковиче Елены Лукаш. Речь идет о предоставлении Генпрокуратурой в марта 2014 года Совету ЕС данных для применения санкций против экс-чиновников. В этот список попала и Лукаш - как она утверждает, незаконно.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Лукаш
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко выписал выговор скандальному Сусу за ложь в декларации 24 ноября 2016, 13:22
Луценко в Лондоне поговорил о делах Майдана и экс-чиновников 24 ноября 2016, 06:56
Горбатюк: дело "диктаторских законов" более года саботируется судом 23 ноября 2016, 15:31
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Минюсте ответили на обвинения НАПК о блокировке проверки е-деклараций
Новый год Ефремов будет встречать за решеткой
Ефремов отказался от своих адвокатов
НАПК обвиняет Минюст в блокировании начала проверки электронной декларации
Все новости
Литература

Пять самых заметных украинских литературных премий

Ссылки недели

Полезные книги, музыка, красота и странные коллекции