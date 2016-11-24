ГПУ снова проиграла суд Лукаш и должна об этом всем рассказать

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру опровергнуть информацию об объявлении в международный розыск экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Только что Печерским районным судом города Киева удовлетворен мой иск к Генеральной прокуратуре о признании недостоверной информации, распространенной ГПУ на брифинге после моего "блестящего" задержания на кухне", - сообщила Лукаш, обнародовав копию судебного решения от 24 ноября.

Таким образом, суд признал недостоверной информацию, опубликованную бывшим спикером ГПУ Владиславом Куценко об объявлении Лукаш в международный розыск по линии Интерпола.

Суд обязал Генпрокуратуру в течение 10 дней опровергнуть эту информацию на официальном сайте ведомства, а Куценко - написать об этом на своей странице в Facebook.

Также Генпрокуратура должна уплатить судебный сбор в размере 1,46 тыс. гривен.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева.

5 октября Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции Януковиче Елены Лукаш. Речь идет о предоставлении Генпрокуратурой в марта 2014 года Совету ЕС данных для применения санкций против экс-чиновников. В этот список попала и Лукаш - как она утверждает, незаконно.

Украинская правда