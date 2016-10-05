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ГПУ проиграла суд Лукаш

Среда, 5 октября 2016, 17:04

В среду Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу экс-министра юстиции времен Януковича Елены Лукаш.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет о предоставлении Генпрокуратурой в марте 2014 года данных в Совет ЕС для применения санкций против экс-чиновников. В этот список попала и Лукаш – как она утверждает, незаконно.

Экс-министр заявила, что ГПУ обвинила Лукаш в незаконном выведении средств за границу, а позднее в том, что она, будучи министром юстиции, дала незаконное указание о перечислении 8,6 млн грн.

"Правда ГПУ забыла сообщить Совету ЕС, что само "спорное перечисление" состоялось за два месяца до назначения меня министром юстиции. Я физически не могла ничего подобного сделать. Такая вот "машина времени", – заявила она.

"Апелляционный суд Киева признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ уведомить Совет Европейского Союза об этом прискорбном факте. Суд фактически признал, что ГПУ подделала письмо от 10 октября 2014 года адресованное Верховному представителю ЕС К. Ештон о необходимости европейских экономических санкций в отношении меня", – добавила Лукаш.

Экс-министр добавила, что подала заявление в саму ГПУ о совершении преступления.

УП обратилась в Генпрокуратуру за комментарием.

Украинская правда

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Темы: ЛукашГенпрокуратурасуд
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