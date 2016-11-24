ГПУ знову програла суд Лукаш і має про це всім розповісти

Печерський райсуд Києва зобов'язав Генпрокуратуру спростувати інформацію про оголошення в міжнародний розшук екс-міністра юстиції Олени Лукаш.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

"Щойно Печерським райсудом Києва задоволено мій позов до Генеральної прокуратури про визнання недостовірною інформації, поширеної ГПУ на брифінгу після мого "блискучого" затримання на кухні", - повідомила Лукаш, оприлюднивши копію судового рішення від 24 листопада.

Копія рішення суду

Таким чином, суд визнав недостовірною інформацію, оприлюднену колишнім спікером ГПУ Владиславом Куценком про оголошення Лукаш у міжнародний розшук по лінії Інтерполу.

Суд зобов'язав Генпрокуратуру протягом 10 днів спростувати цю інформацію на офіційному сайті відомства, а Куценка – написати про це на своїй сторінці на Facebook.

Також Генпрокуратура повинна сплатити судовий збір в розмірі 1,46 тис. гривень.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Києва.

5 жовтня Апеляційний суд Києва у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу екс-міністра юстиції часів Януковича Олени Лукаш. Йдеться про надання Генпрокуратурою в березні 2014 року Раді ЄС даних для застосування санкцій проти екс-чиновників. У цей список потрапила і Лукаш – як вона стверджує, незаконно.

Українська правда